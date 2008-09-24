'Trabzon'dan ayrılabilirim'

'Bu kez ayrılmak istiyorum' 'Bu kez ayrılmak istiyorum'

Kardemir Karabükspor ile bu akşam yapılacak olan Fortis Türkiye Kupası maçının kadrosunda yer almayan İbrahima Yattara, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelerek kulüp başkanı Sadri Şener ve yönetim kurulu üyeleriyle transferine ilişkin olarak bir görüşme yaptı.İlk etapta basın mensuplarına açıklama yapmaktan kaçınan Yattara, daha sonra kendisine yapılan ısrarlar üzerine yönetim kurulunun gelen transfer önerilerini kabul etmesi halinde gideceğini belirterek, "Şu anda kesin bir şey yok. Trabzonspor 'kal' derse kalırım, 'git' derse giderim. Görüşmelerde kulüpler anlaşma sağlarsa açıklama yapacağım. Netleştikten sonra açıklama yapacağım" diye konuştu.Yattara ile Fransa'nın Paris Saint German Kulübü'nün de ilgilendiği ve yetkililerinin de Trabzon'da olduğu bildirildi.Fransız kulübünün ilk etapta 8 milyon Euro'luk bir öneride bulunduğu Katar Kulübü'nün ise 10 milyon Euro civarında teklif yaptığı öğrenildi. Yönetimin kurulunun da bu gelişmeleri değerlendirdiği kaydedildi.