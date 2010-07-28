-TRABZON'DAKİ SİLAHLI SALDIRI OLAYI TRABZON (A.A) - 27.07.2010 - Trabzon Valisi Recep Kızılcık, silahlı saldırı olayında yaralanan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Vali Kızılcık, silahlı saldırı olayının meydana geldiği Uzun Sokak'ta incelemelerde bulundu. Trabzon Emniyet Müdürü Feridun Boz'dan olaya ilişkin bilgi alan Vali Kızılcık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce çıkan bir tartışma sonucunda iki grup arasında kavga meydana geldiğini belirterek, ''Daha sonra iki kişi, bu kavga ettikleri kişi ile Uzun Sokak'ta karşılaşıyor. Bu kişiye ateş ediliyor. Açılan ateş sonucunda çevrede bulunan bazı vatandaşlarımız da yaralanıyor'' dedi. Olayda toplam 7 kişinin yaralandığını ifade eden Vali Kızılcık, ''Yaralıların sağlık durumları iyi. Ateş eden kişi ve beraberindeki kişinin kimliği tespit edildi, kaçtıkları otomobil belirlendi. Emniyet güçleri her an bu kişileri yakalayacaktır'' diye konuştu.