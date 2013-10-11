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Trabzon'daki mahkeme Ali Öz'ün Dink cinayeti ana davasında yargılanmasını talep etti

Avukat Hakan Bakırcıoğlu: Albay Ali Öz'ün Dink cinayetini işleyen örgüt ile bağının olduğuna inanıyoruz

11 Ekim 2013 20:26

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink cinayetinin işlendiği dönemde Trabzon Jandarma Komutanı olan Albay Ali Öz'ün, cinayette ihmali bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davanın İstanbul'daki ana davayla birleştirilmesini talep etti. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Albay Öz hakkında verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Öz'ün yargılanmasına yeniden başlandı.

Agos gazetesinde Uygar Gültekin imzası ile yayımlanan habere göre, mahkeme, kararında, "Suç tarihinde sanık Ali Öz'ün Hrant Dink'e yönelik olarak suikast hazırladığı hususunda istihbari bilgiye ulaşmasına rağmen bu fiillerden dolayı kanuni işlem başlatmaması nedeniyle, örgüte hizmet ve yardımda bulunma ihtimali ve suç örgütünün yapısı ve faaliyetlerinin belirlenmesi itibarıyla fiili ve hukuki irtibat bulunduğu" gerekçesiyle dosyanın birleştirilmesini istedi.

Avukat Hakan Bakırcıoğlu, "Müdahil avukatlar olarak Albay Ali Öz'ün cinayeti işleyen örgüt ile bağının da olduğu inancına sahip olduğumuzu, Öz'in ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin İstanbul'daki diğer sanıklarla birlikte yargılanması gerektiğini söylüyorduk. Bu nedenle Trabzon Mahkemesi'nin davaların birleştirilmesi amacına yönelik tutumu taleplerimize uygun" dedi.

Dönemin Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir ise, "Bana polisten veya jandarmadan bu tür bir bilgi gelseydi, o günlerde İstanbul Valisi olan Muammer Güler'e, 'Hrant Dink'e karşı bir şey yapılacağına dair duyum var. Bu konuda önlem alınması gerek' deseydim Güler, gereken tedbiri alır, Dink de öldürülmezdi. Bilgilendirmemenin biliçli yapılıp yapılmadığı sorusunun muhatabı ben değilim" dedi.

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