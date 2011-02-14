Trabzon'daki kiliseye 'O haçı kaldırın' tehdidi

T24- 2006 yılında İtalyan rahip Andrea Santoro'nun öldürüldüğü Trabzon'daki Santa Maria Katolik Kilisesi tedit altında. 5 kişiden oluşan bir grup kilisenin önünde toparlanarak ek binanın üzerindeki haçın indirilmesini istedi. Grup, kilisenin bahçesine içinde yanıcı madde bulunan bir şişe ve üzerinde ’Kilisenin tepesindeki haçı ya siz indirin ya biz indireceğiz’ yazılı not kağıdı attı.

İddialara göre olay 1 Ocak’ta meydana geldi. Kemerkaya Mahallesi’nde bulunan Santa Maria İtalyan Katolik Kilisesi’nin yanında lojman ve misafirhane olarak kullanılan ek binanın tepesindeki ışıklandırılmış haçın kaldırılmasını isteyen 5 kişilik bir grup, kilisenin önüne gelerek slogan atmaya başladı. Gruptaki kişiler ayrıca kilisenin bahçesine içinde yanıcı madde bulunan bir şişe ve üzerinde ’Kilisenin tepesindeki haçı ya siz indirin ya biz indireceğiz’ yazılı not kağıdı attı. Yanıcı madde alev almazken, grup daha sonra kilisenin önünden ayrıldı.

Kilise görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerine el koyarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Kilise görevlilerinin de şikayetçi olmadığı olaya karışanların kimlikleri henüz belirlenemedi.

Trabzon’daki Santa Maria Katolik Kilisesi’nin İtalyan rahibi Andrea Santoro, 5 Şubat 2006’da ayin sırasında Oğuzhan Akdin tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.



