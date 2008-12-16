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Trabzon’daki el bombalarına 4 tutuklama

Trabzon’da, el bombaları ve silahların ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

16 Aralık 2008 02:00

Trabzon’da, el bombaları ve silahların ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Merkez ve Yomra ilçesinde, 9 adet el bombası, 1 adet Kalaşnikof marka tüfek ve 1 adet tabancanın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Bayram K., Hasan A. , İbrahim H. ve Ferhat R., sevkedildikleri Trabzon Adliyesi’nde, nöbetçi savcı tarafından sorgulandılar.

Sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, “6136 sayılı yasaya muhalefet, patlayıcı madde, silah ve askeri mühimmat bulundurmak ve el değiştirilmesine aracılık yapmak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Trabzon merkez ve Yomra ilçesinde 12 Aralık’ta düzenlenen operasyonda, Alman menşeli 9 adet parça etkili savunma tipi el bombası, 1 adet Kalaşnikof tüfek ve buna ait 420 adet mermi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 8 adet mermi ele geçirilmişti.

Operasyonda Bayram K., Hasan A. ve İbrahim H. Trabzon’da, bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen Ferhat R. ise Samsun’da gözaltına alınmıştı.

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