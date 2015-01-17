Trabzon'daki çığ felaketine tutuklama

Trabzon'un Çaykara İlçesi'nde Balkodu-2 HES inşaatında 10 Ocak cumartesi günü meydana gelen çığ faciasında 5 işçinin yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen yüklenici firma yetkilisi tutuklandı, 2 kişi de 'Adli kontrol' koşuluyla serbest bırakıldı.

Osman Şişko’nun DHA’da yer alan haberine göre, savcılık tarafından ifadeleri alınan görevlilerden A.A. ile H.K. ve yüklenici firma yetkilisi Hilmi Kamil Güzel, dün tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Akşam saatlerinde yüklenici firma yetkilisi Hilmi Kamil Güzel'in tutuklanmasına karar veren mahkeme , A.A. ve H.K.'yı da 'Adli kontrol' koşuluyla serbest bıraktı.

Kavlatan Mevkii'ndeki Balkodu - 2 HES İnşaatı'nda tünel önünde geçen cumartesi günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda 5 işçi çığ altında kaldı. Nusret Er’in cesedi olaydan hemen sonra işçi arkadaşları tarafından bulunurken, çığ altında kalan Özgür Can Özyürek, Muihammet Işıklı, Lokman Çelik ve Erhan Arslan'ın cesetleri AFAD ekiplerinin 14 Ocak'a kadar sürdürdüğü çalışmalarla kar kitlesi altından çıkartıldı.