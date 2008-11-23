Trabzon'da zorlu randevu



Lider Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında bugün Sivasspor'u konuk edecek.



Turkcell Süper Lig'in 12. haftası zorlu bir maça sahne olacak. Lider Trabzonspor sahasında ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor'u konuk edecek. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Selçuk Dereli yönetecek.



Trabzonspor, geçen sezon ligin ilk haftasında Sivasspor ile yaşanan olaylı maçtan sonra ilk kez Sivasspor'u sahasında konuk edecek. 469 gün sonra Sivasspor'u sahasında ağırlayacak olan Karadeniz ekibinde, kaleci Tolga Zengin dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



Trabzonspor'un karşılaşmada Sylva, Serkan, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk, Colman, Yattara, Gökhan ve Umut 11 ile sahada mücadele etmesi bekleniyor.



Konuk Sivasspor ise kart cezalısı Kanfory Sylla, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.



Teknik direktör Bülent Uygun'un forvette milli futbolcu Mehmet'in yanında, kontrataklarda etkili bir isim olan İsrailli golcü Balili'ye şans vermesi, Tum ve Musa'yı ise orta sahaya yakın oynatması bekleniyor.



Sivasspor'un maça, Petkoviç, Bilica, Sedat (Murat), Diallo (İbrahim), Hayrettin, Abdurrahman, Sezer, Musa, Tum, Balili, Mehmet ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.



İKİ EKİP ARASINDAKİ MAÇLAR VE SKORLARI



Sivasspor ile Trabzonspor, ligde ilk kez, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'deki ilk yılı olan 2005-2006 sezonunda karşılaştı. Sahanın onarımda olması nedeniyle İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 2-1 kazanmayı başarmıştı. Aynı sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan rövanş karşılaşması ise 0-0 sonuçlanmıştı.



2006-2007 sezonunun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçtan Sivasspor 1-0, ikinci yarıda Trabzon'da oynanan karşılaşmadan ise Trabzonspor 2-0 galip ayrılmıştı.



Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan ve bordo mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken son dakikalarda çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen maç, Futbol Federasyonu tarafından hükmen 3-0 Sivasspor'un lehine tescil edilmişti. Geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan maçı ise Sivasspor 2-0 kazanmıştı.

