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Spor

Trabzon'da Yusuf attı fırtına esmeye devam etti

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftasında Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Bursaspor 1-0 mağlup etti

17 Aralık 2017 01:55

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Bursaspor’u konuk etti. Özellikle son bölümü muhteşem bir mücadeleye sahne olan ancak karşılaşmayı ev sahibi 1-0’lık skorla kazanmayı başardı.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü 51’de Yusuf Yazıcı muhteşem bir vuruşla kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor galibiyet serisini beş maça, yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı. Fırtına bu yedi maçta 6 galibiyet elde ederken bir kez berabere kaldı.

Bursaspor ise geçen hafta evinde Fenerbahçe’ye 1-0 yenildikten sonra deplasmanda Trabzonspor’a da aynı skorla mağlup oldu. Paul Le Guen yönetiminde 7 maçlık bir yenilmezlik serisi yaşayan konuk ekip üst üste ikinci kez yenildi.

Ev sahibi, maç fazlasıyla 28 puanla dördüncü sıraya yükselirken Bursaspor ise 24 puanla 8. sırada kaldı.

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