Trabzon'da Yusuf attı fırtına esmeye devam etti

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Bursaspor’u konuk etti. Özellikle son bölümü muhteşem bir mücadeleye sahne olan ancak karşılaşmayı ev sahibi 1-0’lık skorla kazanmayı başardı.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü 51’de Yusuf Yazıcı muhteşem bir vuruşla kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor galibiyet serisini beş maça, yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı. Fırtına bu yedi maçta 6 galibiyet elde ederken bir kez berabere kaldı.

Bursaspor ise geçen hafta evinde Fenerbahçe’ye 1-0 yenildikten sonra deplasmanda Trabzonspor’a da aynı skorla mağlup oldu. Paul Le Guen yönetiminde 7 maçlık bir yenilmezlik serisi yaşayan konuk ekip üst üste ikinci kez yenildi.

Ev sahibi, maç fazlasıyla 28 puanla dördüncü sıraya yükselirken Bursaspor ise 24 puanla 8. sırada kaldı.