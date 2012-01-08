-Trabzon'da yangın: 1 ölü TRABZON (A.A) - 08.01.2012 - Trabzon'un Maçka ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Esiroğlu beldesi Öğütlü Mahallesi'nde, Kaniye Bayrak'a (85) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan ve tek başına yaşadığı öğrenilen Bayrak, yanarak hayatını kaybetti. Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.