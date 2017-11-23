Trabzon'da yakalanan IŞİD üyesi: Las Vegas saldırısını önceden biliyordum

Trabzon Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Y.S. adlı IŞİD militanı, ABD’nin Las Vegas kentinde 2 Ekim'de düzenlenen IŞİD saldırısını önceden bildiğini söyledi.

Habertürk'ten Enis Yıldırım’ın haberine göre, Y.S., internet üzerinden Suriye'deki bağlantılar ile görüştüklerini ve kendilerine eylül ayının sonunda verilen talimatla 'Yalnız Kurt' eylemleri gerçekleştirme emri verdiklerini itiraf etti. Y.S., emirlerde Las Vegas'ta 59 kişinin ölümüne neden olan IŞİD saldırısının da yer aldığını belirtti.

Öte yandan Y.S., bomba yapımı amaçlı kendisine gönderilen videolardan birini izlediğini ve imal ettiği bombayı Sürmene ilçesinde deniz kenarında denediğini itiraf etti. TEM ekipleri Y.S.'nin deneme amaçlı yapmış olduğu bombanın sis bombası olduğunu belirledi.

Habere göre, Sürmene ilçesinde para toplayan şahısların cezaevlerinde yatan IŞİD'li militanların yakınlarına yardım ettikleri de belirlendi.

Trabzon polisinin 10 Kasım tedbirleri amacıyla Sürmene ilçesinde 9 Kasım'da düzenlediği IŞİD operasyonunda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.