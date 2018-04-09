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Trabzon'da uçuşlara sis engeli

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor

09 Nisan 2018 14:12

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.
Yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş uzaklığı iyice düştü. Sisin etkisini artırması sonrasında uçaklar dün akşam saatlerinden itibaren iniş yapamadı, çok sayıda uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi. Etkili olan sis nedeniyle Trabzon\'a inemeyen bazı uçaklar ise çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Bölgede yoğun sisin etkisi devam ediyor.

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