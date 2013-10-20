Trabzon'da top, ağlarla buluşamadı

Bu sezon evinde oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, Sivasspor ile golsüz berabere kaldı ve 8 maçında da mağlup olmadı. Bordo-Mavililerde Mustafa Yumlu, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maç golsüz sona erdi.

Bu skorla Trabznospor puanını 14'e yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Sivasspor da bu skorla puanını 13'e yükseltti.

Maçın özeti

3. dakikada Adrian'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde topu kontrol eden Olcan'ın yerden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada Adrian'ın pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Malouda'nın kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak son anda yatarak araya giren Da Costa'ya çarpıp kornere gitti.

21. dakikada Mustafa Yumlu'nun derinleme pasında, kaleci Korcan ile karşı karşıya kalan Henrique'nin şutunda, top kaleci Korcan Çelikay'dan döndü. Dönen topu Yusuf Erdoğan tamamlamak istedi ancak bu kez meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

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25. dakikada Kadir Bekmezci'nin kafa ile indirdiği topu Taouil kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak savunmadan dönerek Navratil'in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda bu kez top savunmada Bamba'ya çarparak uzaklaştı.

27. dakikada Olcan'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Malouda'nın şutunda, kaleci Korcan Çelikay sol üst köşeye uzanarak tehlikeyi önledi.

37. dakikada Olcan'ın soldan yerden ortasına altı pas içinde son anda müdahale eden Da Costa, Henrique'den önce topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

43. dakikada soldan ceza alanına giren Burhan Eşer, Yusuf Erdoğan ile girdiği mücadelede yere düştü. Bu pozisyonda penaltı bekleyen Sivasspor'da oyuncular ve teknik heyet pozisyona itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, yedek kulübesindeki kaleci antrenörü Murat Göksu'yu tribüne gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Da Costa'dan muhteşem şut ve Onur'dan aynı güzellikte kurtarış! Sivasspor'un defans oyuncusu Da Costa, 54. dakikada rakip yarı alanın ortalarından çok sert vurdu ancak kaleci Onur topu çelmeyi başardı.

Sivasspor'lu oyuncu Ziya'ya dirsek atan Mustafa Yumlu, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Ev sahibi ekibin 10 kişi kalmasının ardından, Sivasspor rakip kalede etkili ataklar geliştirdi.

66. dakikada sol kanattan kazanılan korneri Cicinho kullandı. Cicinho'nun ön direğe ortasına hareketlenen Manuel Da Costa kafayı vurdu. Da Costa'nın uzak direğe yönelen kafa vuruşunda kaleci Onur Kıvrak topu iyi bir refleksle çelmeyi başardı.

Malouda etkili geldi. Orta alanda topla buluşan Adrian Mierzejewski takımını hızlı hücuma çıkardı. Jakub Navratil'den şık bir çalımla sıyrılan Adrian sağdan hareketlenen Florent Malouda'ya pasını verdi. Sağdan ceza alanına giren Fransız oyuncu şut atmakta geç kalınca Manuel Da Costa kademeye gelerek pozisyonunu bozdu ve ardından kaleci Korcan Çelikay topa hakim oldu.

Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve takımlargolsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.