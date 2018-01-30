Trabzon'da tepkilere neden olan tarihi kuledeki proje durduruldu (2)

PROJE, KDK\'YA ŞİKAYET EDİLDİ

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yıldız ve bölgede faaliyet gösteren bazı acente sahipleri, tarihi Cephanelik’in yanında yapılan yapıyla ilgili düzenledikleri basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti\'nde (TGC) düzenlenen toplantıda konuşan Yıldız, tarihi bir yapının yanında yapımı süren proje inşaatına karşı çıktıklarını söyledi. Projeyle sit alanının rekreasyon alanına çevrildiğine dikkat çeken Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlığı\'na (Kamu Denetçiliği Kurumu-Ombudsman) konuyla ilgili şikayet dilekçesi verdiklerini de aktararak, şöyle dedi:

\"Bizler bu konu ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlığı\'na tarihi eserin yanına otel ve lokanta ruhsatı vererek görüntüsünün bozulmasına müsaade eden kişi ve kişiler hakkında şikayette bulunduk. Bu konunun peşini bırakmayacağız, tarihi eserlerimize ve dokularının kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu konuyu yakından takip etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanımız tarihi eserin yanında bina yapılmaması hususunda tavrını ortaya koymuştu, çok teşekkür ediyoruz. Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığımız şikayeti kabul etmiş. Konunun yakından takipçisi olmuştur. Bu olay tüm Trabzon\'umuza aittir. Hiç kimse bu konuyu kendine siyasi malzeme yapmasın\"

Şikayetin kabul edildiğini kaydeden Yıldız, tedbir amaçlı durdurulan projeyle ilgili Kamu Denetçiliği Kurumu\'nca tavsiye kararı beklediklerini de ekledi.

BELEDİYE: İNŞAAT DURDURULDU

Öte yandan Ortahisar Belediyesi, Cephanelik\'te yapılan otel inşaatıyla ilgili açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada inşaatın Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu\'nun ilgili yazısı gereğince durdurulduğu belirtilerek şöyle dendi:

\"Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından Ortahisar Belediyesi\'ne gönderilen yazı gereğince Cephanelik mevkiinde yapılan otel inşaatının Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü\'nce onaylanan proje ile yapılan imalat arasında farklılık tespit edilmiştir. Belediye olarak ortaya çıkan yeni durumun kurul tarafından değerlendirilmesine kadar inşaat durdurulmuştur. Belediyemiz de bu karara istinaden inşaatın sahibi ve yapı denetim firmasına inşaatın durdurulmasıyla ilgili gerekli tebligatı yapmıştır.\"

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