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Trabzon'da tepkilere neden olan tarihi kuledeki proje durduruldu

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı için halk arasında 'Cephanelik' diye bilinen tarihi kulenin imara açılarak çevresinde, yeşil çatı sistemiyle yapılması planlanan ve tartışmalara

30 Ocak 2018 19:12

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı için halk arasında \'Cephanelik\' diye bilinen tarihi kulenin imara açılarak çevresinde, yeşil çatı sistemiyle yapılması planlanan ve tartışmalara neden restoran ile kafenin yer alacağı tesis projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca durdurulduğu öğrenildi. Bakanlığın durdurmaya ilişkin yazısını Ortahisar İlçe Belediyesi’ne gönderdiğini belirten CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, “Bakanlık inşaatın durdurulmasına karar verdi. Meclis üyelerimizde bu konunun takipçisidir” dedi.
Boztepe Mahallesi\'nde 2000\'li yıllarda başlatılan restorasyonun ardından turizme kazandırılan, kentin önemli tarihi mekânlarından biri olan Cephanelik\'in yanında bulunan alanın imara açılması ve burada restoran ile kafenin yer alacağı tesis için inşaatın başlaması tepkilere neden oldu. Özellikle sosyal medyada tepkilerin hedefi olan inşaatı fotoğraflayan birçok kişi, paylaşımda bulunarak tarihi yapının dokusunun bozulacağını öne sürdü. CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun ve partililer de, \'Cephanelik\' diye bilinen tarihi kulenin imara açılarak çevresinde yeşil çatı sistemiyle yapılacak olan projenin iptal edilmesini istedi.
BAKANLIK YAZI GÖNDERDİ
11 milyon liraya mal olacak, yeşil çatı sisteminin uygulanacağı ve Nisan’da tamamlanması planlanan projeye tepkiler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bahse konu alandaki inşaat çalışmalarının durdurulması için ilgili kurumlara ve inşaat izni veren Ortahisar İlçe Belediye Başkanlığı’na yazı gönderdiği öğrenildi.  
İNŞAAT DURDURULDU
Konuyu teyit ettiklerini belirten CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun \"“Kültür Bakanlığından yazı Ortahisar Belediyesi’ne geldi. Bu gayet net. Yazıyı bize vermeleri mümkün değil. Bakanlık inşaatın durdurulmasına karar verdi. Meclis üyelerimizde bu konunun takipçisidir. Bu kent için doğruları söyleyip cesaretle savunan partililerimize, tüm demokratik kitle örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm Trabzonlulara sonsuz teşekkür ederiz\" dedi. 
Alınan durdurma kararanın ardından yetkilerin proje alanında yeninden incelemelerde bulanacağı bildirildi. 
TRABZON CEPHANELİK YAPISI
Trabzon\'da, 14\'üncü yüzyılda yapıldığı değerlendirilen ve bir dönem cephanelik olarak kullanılan tarihi kule, restore edilerek turizm işletmesi haline dönüştürülmüştü. Fatih Kulesi veya İrene Kulesi olarak da bilinen, Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı için halk arasında \'Cephanelik\' olarak adlandırılan tarihi kulenin restorasyonuna, bir grup iş adamı tarafından Turizm Bakanlığı\'ndan alınan izinle 2000\'li yılların başında başlanmıştı. Tarihi kulenin restorasyonu tamamlanarak 2010\'da turizm işletmesi haline dönüştürülmüştü. Yaklaşık 25 ve 40 metre çaplarında iç içe geçmiş iki daireden oluşan kulenin iç bölümü dört, dış bölümü ise üç katlı olarak inşa edilmiş. Batı kısmında karakol binası da bulunan yapının, 1916-1918 Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak da kullanıldığı belirtildi.

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