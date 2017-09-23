Trabzon'da tarihi maç!

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Alanyaspor, 3-0 geriye düştüğü Trabzonspor deplasmanından 4-3 galip ayrıldı. Akdeniz ekibinin golcüsü Vagner Love, yaptığı hat-trick ile yıldızlaştı.

Ev sahibi Trabzonspor 10’uncu dakikada yıldız futbolcusu Juraj Kucka’yla gol perdesini açtı. Slovak futbolcu, Alanyaspor defansının karambol anında savunmadaki hatasını değerlendirerek takımını öne geçirdi: 1-0.

Fırtına, 21’de golcüsü Burak Yılmaz’ın bireysel çabasıyla attığı golle farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

"Maç bitti" derken Susic'ten 'sihirli dokunuş'

İkinci golün sahibi Burak Yılmaz, Jose Sosa’nın ince pasında ceza sahasında yerde kaldı. ‘Kolay’ denilebilecek bir düdüğün ardından gelen penaltı vuruşunu, milli golcü Burak Yılmaz 32’nci dakikada gole çevirdi ve takımını rahatlatan(!) golü attı: 3-0.

Trabzonspor’un kâbusu, Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic’in 39’uncu dakikada yaptığı değişikliklerle başladı. Susic, Gassama ve Birol’un yerine M’Billa ve Efecan’ı sahaya sürdü. Boşnak teknik adamın değişiklikleri, ilk meyvesini ilk yarının son anlarında 45+1’de verdi. Vagner Love, Burak Yılmaz’ın ilk golünde olduğu gibi tam bir ‘golcü sezisi ve vuruşu’ ile farkı 2’ye indirdi ve ilk yarının skorunu tayin etti: 3-1.

Trabzonspor, karşılaşmanın ikinci yarısına rahatsızlığı bulunan Esteban yerine takımın 3’üncü kalecisi Uğurcan Çakır ile başladı. 55’te Akdeniz ekibi, Maniatis’in ortasında Junior Fernandes’in kafa vuruşunda farkı 1’e indirmeyi başardı: 3-2.

Ve Vagner Love sahnede...

Rüzgarı arkasına alan Akdeniz ekibi, 2’nci golün sahibi Junior Fernandes’in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Topun başına gelen soğukkanlı golcü Vagner Love, 68’inci dakikadaki penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi farklı yönlere göndererek skora dengeyi getirdi: 3-3.

“Maç, ben bitti demeden bitmemeli” diyen Love, orta sahada kazandığı ve ceza sahasına sürdüğü topla birlikte yerde kaldı: Penaltı. 82’nci dakikada kazanılan penaltıda Brezilyalı golcü hata yapmadı ve takımına tarihi galibiyeti getiren golü attı: 3-4.