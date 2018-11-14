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Trabzon'da tarihi köprü yakınındaki yol çöktü

Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)- TRABZON'da çevresinde peyzaj ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışma yürütülen tarihi Tabakhane Köprüsü çıkışındaki yol çöktü

14 Kasım 2018 20:44

Fatih TURAN-Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)- TRABZON\'da çevresinde peyzaj ve kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışma yürütülen tarihi Tabakhane Köprüsü çıkışındaki yol çöktü. Trafiğe kapatılan yolda çalışma başlatıldı. 
Olay, saat 16.30 sıralarında Ortahisar ilçesi tarihi Tabakhane Köprüsü çıkışında meydana geldi. Çevresinde bir süre önce başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışma yürütülen Tabakhane Köprüsü\'nün çıkışındaki yol çöktü. Üzeri kesme taşla döşeli yolda meydana gelen çökme sonucu, yol tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Çökmeden dolayı tarihi köprünün zarar görmemesi için belediye ekipleri çalışma başlattı. 

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