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TRABZON'DA SİLAHLI SALDIRI TRABZON (A.A)

28 Temmuz 2010 02:23

-TRABZON'DA SİLAHLI SALDIRI TRABZON (A.A) - 27.07.2010 - Trabzon'da meydana gelen silahlı saldırı olayında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Uzun Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edilmesi sonucu 1'i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi, Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganın olay yerinden kaçması üzerine polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, çevredeki pasajlara giriş çıkışları yasakladı. Olayın yaşandığı sokaktaki MOBESE ve bir otelin kamera kayıtları, saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için incelemeye alındı.

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