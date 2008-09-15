Trabzon'da sessiz gece

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2008-2009 sezonun ilk 2 maçını kazanan takımlardan Beşiktaş ve Trabzonspor, 3. haftada Trabzon'da karşı karşıya geldi. Kalitenin vasatı aşmadığı maçta her iki takım da gol yollarında etkili olamayınca 0-0'lık beraberliğe razı olundu ve lidde 3. hafta itibariyle puan kaybı yaşamayan takım kalmadı.Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki maçın ilk yarısı beklentilerin altında kaldı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada her iki takım da hücumda etkili olamadı. Bu devrede Trabzonpor Gökhan Ünal'ın ayağından bir pozisyon yakalarken, Beşiktaş da Tello'nun ortasında Bobo'nun boş kaleye dokunamaması nedeniyle bir golden oldu.İkinci yarıya topun hakimiyetini eline geçirerek başlayan Trabzonspor, 51'de Serkan'la tehlike yarattı. İki takım teknik direktörü de oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale ederken, buna karşın savunmaları aşma girişimleri sonuç vermedi ve maç başladığı gibi sona erdi.Sezonun ilk 2 maçlarını kazanan iki ekip bu sonuçla ilk puan kayıplarını yaşarken, puanlarını 7'ye yükelttiler.Stat: Hüseyin Avni AkerHakemler: Halis Özkahya xxx, Nihat Mızrak xxx, Alper Ulusoy xxxTrabzonspor: Tolga xx, Tayfun xx (Dk. 82 Ferhat ?), Song xx, Egemen xx, Hüseyin xx, Cale xxx, Selçuk xx, Colman xxx, Serkan xx (Dk. 61 Barış xx), Umut x, Gökhan x (Dk. 86 Isaac ?)Beşiktaş: Rüştü xx, Serdar Kurtuluş xx, Sivok xx, Serdar Özkan xx (Dk. 89 Ali Tandoğan ?), Tello xxx, Aydın x (Dk. 53 Ekrem xx), Cisse xx, Uğur xx, Zapotocny xx, Delgado xx, Bobo x (Dk. 72 Nobre xx)Sarı Kartlar: Dk. 37 Cale (Trabzonspor), Dk. 67 Serdar Kurtuluş (Beşiktaş)MAÇTAN DAKİKALAR7. dakikada ceza sahası önünde Umut'un pasıyla topla buluşan Serkan'ın sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.16. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Colman, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan'a aktardı. Topu kontrol eden Gökhan'ın sert şutunda top üstten auta çıktı.26. dakikada ceza alanının sol önünde topla buluşan Tayfun'un sert şutunda kaleci Rüştü meşin yuvarlağa sahip oldu.39. dakikada kazanılan köşe vuruşunu kullanan Tello'nun ortasında kale önünden geçen topa hiçbir siyah-beyazlı futbolcu dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.48. dakikada Selçuk'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Serkan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Rüştü'de kaldı.51. dakikada Umut'un ara pasında ceza alanı solunda topu önünde bulan Serkan'ın vuruşunda kaleci Rüştü, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.66. dakikada Gökhan'ın ceza alanı önüne çıkardığı topa gelişine vuran Colman'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.77. dakikada Tello'nun sağdan ortasına yükselen Nobre'nin kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarı gitti.