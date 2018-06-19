Trabzon'da Ramazan ayında 4 bin 395 aile ziyaret edildi

TRABZON, (DHA) - TRABZON Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı içerisinde 50 meslek elemanı ve 20 ekiple Trabzon’un ilçelerinde yaşayan 4 bin 395 aileyi ziyaret edip, sohbet etti, çeşitli hediyeler dağıttı.

Engelli, yoksul ve yetim vatandaşlara da ziyarette bulunan ekipler, vatandaşların memnuniyetleri dilek ve istekleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretler esnasında vatandaşlar ile sohbet etme fırsatını bulan ekipler, vatandaşların ziyaretlerden gelen memnuniyeti ile karşılaştı.

Aile ziyaretlerine eşlik eden Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt, vatandaşların yanında olmak, onların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

BİN 960 ŞEHİT VE GAZİ AİLESİNE İFTAR YEMEĞİ VERİLDİ

Ayrıca Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Ramazan ayında bin 960 şehit ve gazi ailesine iftar yemeği verildi. Trabzon’da verilen iftar yemeği sırasında bütün masaları dolaşan ekipler, davetlilerle yakından ilgilenerek, sohbet etti.

Şehit ve gazi aileleri iftar yemeğinde gösterilen bu ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek, devletin kendilerine sundukları yararlı hizmetlerinden dolayı İl Müdürlüğü aracığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, Başbakan Binalı Yıldırım\'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Betül Sayan Kaya\'ya ve devlet erkânına teşekkürlerini iletti.

İftar programları kapsamında, 560 korunmaya muhtaç çocuklar ve engelli ailesine de iftar yemeği verildi.



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