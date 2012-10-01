Trabzon'da puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 6. haftasında Mersin İdman Yurdu'nu konuk eden Trabzonspor geçen haftaki Fenerbahçe beraberliğinin ardından evindeki maçta da sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı ve aradığı galibiyete ulaşamadı.

Sadece kadın ve çocuk seyircilerin izlediği maçta Mersin İdman Yurdu 14. dakikada Nobre'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla tamamlanan maçın ikinci yarısı başladıktan 24 saniye sonra Trabzonspor Soner'in harika vuruşuyla beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da yakaladıkları net fırsatları değerlendiremeyince mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 9'a yükseltirken Mersin İdman Yurdu ligdeki galibiyet hasretini sürdürdü ve puanını 4 yaptı. Bordo mavili ekip gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken Mersin İdman Yurdu evinde Kayserisopr ile mücadele edecek.