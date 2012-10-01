T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzon'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Avni Aker Stadı'nda ligde henüz galibiyeti bulunmayan Mersin İdman Yurdu'nu ağırladı

01 Ekim 2012 00:26

Süper Lig'in 6. haftasında Mersin İdman Yurdu'nu konuk eden Trabzonspor geçen haftaki Fenerbahçe beraberliğinin ardından evindeki maçta da sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı ve aradığı galibiyete ulaşamadı.

Sadece kadın ve çocuk seyircilerin izlediği maçta Mersin İdman Yurdu 14. dakikada Nobre'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla tamamlanan maçın ikinci yarısı başladıktan 24 saniye sonra Trabzonspor Soner'in harika vuruşuyla beraberliği sağladı. 

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da yakaladıkları net fırsatları değerlendiremeyince mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 9'a yükseltirken Mersin İdman Yurdu ligdeki galibiyet hasretini sürdürdü ve puanını 4 yaptı. Bordo mavili ekip gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken Mersin İdman Yurdu evinde Kayserisopr ile mücadele edecek. 

 

ETİKETLER

trabzonspormersin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24