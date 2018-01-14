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Trabzon'da pistten çıkan uçak için inceleme başlatıldı

Deniz içindeki uçak ve motor parçaları da dikkat çekti

14 Ocak 2018 19:41

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkması ile ilgili Pegasus Havayolları yetkilileri sabah saatlerinde Trabzon'a gelerek kazayla ilgili inceleme başlattı.

Trabzon'a gelmek için havayolu ile Ordu-Giresun Havalimanı'na buradan da sabah saatlerinde kara yolu ile Trabzon'a gelen heyet, pilotlar ve kabin heyeti ile görüştükten sonra uçağın pistten çıktığı alanda ve uçakta incelemelerde bulundu. Uçakta yolcuların özel eşyalarının bir çoğunun başüstü bagajlarında bulunduğu, valizlerinin de uçağın bagaj kısmında yer aldığı belirlenirken, uçağın bulunduğu bölgeden nasıl çıkartılacağı ile ilgili teknik çalışma başlatıldığı ve bu çalışma sonrasında söz konusu uçağın gövdesinin bulunduğu yerden nasıl çıkartılacağı ile ilgili bir rapor hazırlanacağı öğrenildi.

Öte yandan deniz içindeki uçak ve motor parçaları da dikkat çekti.

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