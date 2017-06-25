Trabzon’da patlama; 2 asker yaralı

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin arama tarama çalışmaları sırasında pet şişe içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Trabzon'un Maçka İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında pet şişe içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak etti.
Olayda yaralanan 2 asker ambulansla önce Maçka Devlet Hastanesine ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Askerlerin hayatını tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bölgede PKK'lılara yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.