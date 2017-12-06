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Trabzon'da otomobil baro binasına çarptı: 3 yaralı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, Baro Başkanlığı binasına çarptı, 3 kişi yaralandı

06 Aralık 2017 16:27

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, Baro Başkanlığı binasına çarptı, 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin ön bölümü, yol ile tarihi bina arasındaki boşlukta kaldı.
Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Tanjant Yolu mevkiinde meydana geldi. A.K. yönetimindeki 06 FS 0941 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Baro Başkanlığı binasını çevreleyen demir bariyerleri aşan otomobil, bina duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobilin ön bölümü, yol ile tarihi bina arasındaki boşlukta kaldı. Sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişinin hafif yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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