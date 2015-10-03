Trabzon'da ortalık karıştı; hakem Süleyman Abay'a yoğun tepki

Ligde iki maçtır mağlup olan Trabzonspor, Konyaspor'a 1-2 yenildi. İlk yarıda rakibine oranla daha etkili bir görüntü çizen Trabzonspor, ikinci yarıya da Yusuf'un direkten dönen frikiğiyle başladı ancak Süleyman Abay'ın büyük tartışmaya sebep olan penaltı kararıyla 2 dakika sonra yenik duruma düştü. Bordo mavililer, 59'da beraberliği yakalasa da 71'de Traore'nin attığı gole yanıt veremeyince sahadan yine puansız ayrıldı.

Taraftarın hakeme yoğun tepki gösterdiği karşılaşma sonrasında ortalık karıştı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından bordo-mavili takımın yedek kulübesi ve maçta oynayan bazı futbolcuları saha ortasına giderek, hakem Süleyman Abay ve yardımcılarına yönetimlerinden dolayı tepkide bulundu.



Karşılaşmada forma giymeyen Trabzonsporlu Salih Dursun, maç sonunda saha ortasına kadar giderek, hakemlere tepki gösterdiği için sarı kart gördü.



İki taraftar sahaya girdi

Maç sonunda maraton tribünden sahaya giren ve soyunma odasına doğru giden maçın hakemlerine koşarak yönelen iki bordo-mavili taraftar, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak engellendi.



Tribündeki taraftarlar da hakemlere bir süre tepki gösterdikten sonra stat dışında da tepkilerini sürdürdü.



Bu arada, bir grup taraftar yönetim kuruluna istifa tezahüratında bulundu.