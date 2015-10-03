T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzon'da ortalık karıştı; hakem Süleyman Abay'a yoğun tepki

Trabzonspor, Konyaspor maçını 1-2 kaybetti

03 Ekim 2015 01:46

Ligde iki maçtır mağlup olan Trabzonspor, Konyaspor'a 1-2 yenildi. İlk yarıda rakibine oranla daha etkili bir görüntü çizen Trabzonspor, ikinci yarıya da Yusuf'un direkten dönen frikiğiyle başladı ancak Süleyman Abay'ın büyük tartışmaya sebep olan penaltı kararıyla 2 dakika sonra yenik duruma düştü. Bordo mavililer, 59'da beraberliği yakalasa da 71'de Traore'nin attığı gole yanıt veremeyince sahadan yine puansız ayrıldı.

Taraftarın hakeme yoğun tepki gösterdiği karşılaşma sonrasında ortalık karıştı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından bordo-mavili takımın yedek kulübesi ve maçta oynayan bazı futbolcuları saha ortasına giderek, hakem Süleyman Abay ve yardımcılarına yönetimlerinden dolayı tepkide bulundu.
      
Karşılaşmada forma giymeyen Trabzonsporlu Salih Dursun, maç sonunda saha ortasına kadar giderek, hakemlere tepki gösterdiği için sarı kart gördü.
      

İki taraftar sahaya girdi 

 

Maç sonunda maraton tribünden sahaya giren ve soyunma odasına doğru giden maçın hakemlerine koşarak yönelen iki bordo-mavili taraftar, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak engellendi.
      
Tribündeki taraftarlar da hakemlere bir süre tepki gösterdikten sonra stat dışında da tepkilerini sürdürdü.
      
Bu arada, bir grup taraftar yönetim kuruluna istifa tezahüratında bulundu.

 

ETİKETLER

trabzonsporkonyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24