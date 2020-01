Trabzon'da örnek 'fair play' davranışı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, geçen cuma, kontrolden çıkan motosikletin maç çıkışı çarptığı gruptaki 7 as oyuncusu yaralanan Spor Lisesi Kız Futsal Takımı, Liselerarası Futsal Şampiyonası\'nın final maçına yedek ağırlıklı kadro ile çıkmak zorunda kaldı. Diğer finalist İMKB Kız Meslek Lisesi Futsal Takımı fair play örneği göstererek, maça çıkmama kararı alınca, Spor Lisesi şampiyon oldu.

Trabzon Liselerarası Kız Futsal Şampiyonası\'na katılan Trabzon Spor Lisesi Kız Futsal Takımı, geçen cuma günü Trabzon Çok Amaçlı Spor Salonu\'nda karşılaştığı Fatih Lisesi Kız Futsal Takımı\'nı 1-0 yenerek finale yükseldi. Finale yükselmenin sevinci ile salondan çıkan kızlar takım halinde kaldırımda yürürken, Kayahan Ç. yönetimindeki 28 AB 431 plakalı motosiklet gruba çarptı. Kazada, öğrenciler Gizem Demir, Dilek Sayrık, Azize Soysal, Kardelen Karsu, Sera Kardal, Reyhan Çavuş, Şenay Musta ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alındı.

\'BU ŞEKİLDE OYNAMAK BİZE YAKIŞMAZ\'

Kurallar gereği 5 kişi sahada, 7 kişi de kenarda olmak üzere 12 kişiyle sahaya çıkması gereken Spor Lisesi Kız Futsal Takımı, final maçı öncesi yaralı futbolcuları nedeniyle kadro sıkıntısı yaşadı. İMKB Kız Meslek Lisesi Futsal Takımı ile karşılaşacak Spor Lisesi Kız Futsal Takımı, dünkü final maçına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkmak zorunda kaldı. İMKB Kız Meslek Lisesi, bu gelişme üzerine maça çıkmama kararı aldı. Lise Müdürü Lütfiye Kul, \"Bu şekilde maça çıkarsak takımın eksik durumdan istifade etmiş olacağız. Bu halde oynamak bize yakışmaz\'\' diyerek aldıkları kararı rakiplerine ve ilgililere bildirdi.

KUPAYI RAKİP TAKIMIN OKUL MÜDÜRÜ VERDİ

İMKB Kız Meslek Lisesi fair play örneği gösterip maça çıkmayınca, Spor Lisesi Kız Futsal Takımı şampiyon oldu. Şampiyon, kupasını da rakip okulun müdürü Lütfiye Kul\'un elinden aldı. Sporculara madalya da verilen kupa töreninde, her iki takım futbolcu ve yöneticileri birlikte fotoğraf çektirdi.

\'YARALI BİR TAKIMLA OYNAMAK BİZE ETİK GELMEDİ\'

İMKB Kız Meslek Lisesi Müdürü Lütfiye Kul, rakiplerinin kaza geçirdiğini duyduklarında çok üzüldüklerini belirterek, sporcularının bu olaydan sonra maça çıkmama yönünde karar aldığını söyledi. Kul, \"Bu kararı sporcularımız aldı. Birinciliği alacakken onu bırakıp ikinci olmayı tercih etmek örnek bir davranış oldu. Öğrencilerime teşekkür ediyorum. Yaralı bir takımla oynamak bize çok etik gelmedi. Kupayı da benim vermem bizi ayrıca mutlu etti\" dedi.

\'KUPA DEĞİL İNSANLIK ÖNEMLİ\'

Kaza haberini aldıklarında çok üzüldüklerini ifade eden İMKB Kız Futsal Takımı kaptanı Fatma Yılmaz da \"Bu olaydan dolayı onlarla final maçında oynamak istemedik. Benim çok yakın bir arkadaşım da o takımda oynuyordu ve kazada en ağır yaralanan da oydu. Şampiyon olmak istiyorduk ama bu durumda olmazdı. Arkadaşlarımız hastanedeyken bu maça çıkamazdık. İkincilik kupası şampiyonluk kupasından bizim için daha değerli\" diye konuştu. Takımın kalecisi Ebru Salki ise sporda rakip oldukları arkadaşları ile yakın dost olduklarını belirterek, \"Onları o halde görünce final maçına çıkmak istemedik. Öyle bir takıma karşı oynamak bize yakışmaz diye düşündük. Kupa bizim için önemli değil, önemli olan insanlık. Takımımla gurur duyuyorum\" ifadelerini kullandı.

\'HER ŞEY KAZANMAK DEĞİL\'

İMKB Kız Meslek Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Coşkun Kör de futsalda daha önce 3 kez şampiyon olduklarını anlatıp, şöyle dedi:

\"Bu şampiyonada da iddialıydık. Ancak rakibimizin kaza haberi sonrası onları nasıl mutlu edebiliriz diye düşündük ve maça çıkmayarak birinci olmalarını sağladık. Her şey kazanmak değil. İkincilik kupası bizim en anlamlı kupamız oldu.\"



FOTOĞRAFLI