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Trabzon'da okulun sınıf kapıları Türk bayrağı motifi ile boyandı

Aleyna BAYRAM/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA) - TRABZON’da, 'Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten askerlere destek amacıyla, Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, okul yönetimi, öğretmenler ve personel, 24 sınıfının kapısını Türk bayrağı motifi i

07 Şubat 2018 18:35

Aleyna BAYRAM/ORTAHİSAR (Trabzon), (DHA) - TRABZON’da, \'Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten askerlere destek amacıyla, Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, okul yönetimi, öğretmenler ve personel, 24 sınıfının kapısını Türk bayrağı motifi ile boyadı.
Ortahisar ilçesindeki Şehit Ünal Bıçakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki teröristlere yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten askerlere destek amacıyla okul kapılarını Türk bayrağı motifi ile boyamaya karar verdi. Yarıyıl tatilinde çalışma yürüten öğretmenler ve okul personeli, 24 sınıfın kapısını ay yıldızlı Türk bayrağı motifi ile boyadı. Yarıyıl tatili sonrası okula gelen öğrenciler de Türk bayrağı motifli kapıları görünce çok şaşırdı.
Okul Müdürü Murat Bayram, Afrin\'de düzenlenen harekatta Mehmetçiklere destek amacıyla böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek “Yarıyıl tatilinde öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızla beraber tüm kapılarımızı kırmızıya boyayıp, ay yıldız yaptık. Mehmetçiklerimizle gönül bağı kurmak istedik. Öğrencilerimiz geldiklerinde şaşkınlık yaşasalar da çok mutlu oldular\" dedi.
Okul Müdür Yardımcısı Musa Yıldız da askerlere manevi katkıda bulunmak istediklerini belirtti, “Ay yıldızı göğsümüz kabaracak şekilde yapmayı uygun gördük. Gururluyuz, mutluyuz\" ifadelerini kullandı.
Öğrenciler ise karşılaştıkları ay yıldızlı sınıf kapıları karşısında sürpriz yaşadıklarını, çok mutlu olduklarını söyledi.

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