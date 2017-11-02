Trabzon'da öğrenciden öğretmene yumruklu saldırı iddiası

Fatih TURAN/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Beşikdüzü ilçesi Merkez Orta Okulu\'nda görevli öğretmen Güven Candaş\'ın, Sağlık Meslek Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisinin yumruklu saldırısına uğradığı öne sürüldü. Öğretmen Candaş\'ın burnuna 4 dikiş atıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında ilçenin Cumhuriyet Mahallesi\'nde yer alan Beşikdüzü Sağlık Meslek Lisesi’nin spor salonunda meydana geldi. Beşikdüzü Merkez Ortaokulu\'nda öğretmen Güven Candaş, öğrencileriyle birlikte bir etkinlik kapsamında yakınlarında bulunan Sağlık Meslek Lisesi’nin spor salonunda ders yapmak istedi. Spor salonunda bir süre devam eden derste henüz bilinmeyen bir nedenle Beden Eğitimi Öğretmeni Güven Candaş ile Beşikdüzü Sağlık Meslek Lisesi\'nde eğitim gören ismi öğrenilemeyen bir öğrenci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 12\'nci sınıf öğrencisi, öğretmen Candaş\'a saldırarak yumruk attı. Öğrenci ve öğretmenlerin araya girmesiyle saldırgan öğrenci uzaklaştırılırken, öğretmen Candaş ise hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbe sonucu burnuna 4 dikiş atılan öğretmen Candaş tedavisinin ardından taburcu edildi.

SALDIRI OLAYI KINANDI

Eğitim ve Bilim İşgörenler Sendikası (Eğitim-İş) Trabzon Şube Başkanı Tamer Özlü, açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Okulların güvenli alanlar olması gerektiğini vurgulanan açıklamada Özlü şunları söyledi:

\"Yapılan saldırıyı kınıyor, öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu üzücü olaydaki güvenlik zafiyeti, buna benzer olayların tekrarı konusunda bizleri endişeye düşürmektedir. Yoksulluk sınırının altındaki ücretlerle, son derece zor çalışma şartları altında hizmet veren kamu çalışanlarının yaşam güvenliklerini sağlamak devletin en önemli görevleri arasındadır. Bugüne kadar okullarda yeterli güvenlik önlemleri almadığı gibi öğretmenlere uygulanan şiddete seyirci kalan Milli Eğitim Bakanlığı, her fırsatta öğretmeni değersizleştiren ve hedef gösteren nitelikte açıklamalar yapmıştır. Öğretmeni toplum nezdinde itibarsızlaştıran bu tür açıklamaların da saldırılarda önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Okullarımız güvenli alanlar olmalı, fiziki altyapı sorunları ve teknik donanım yetersizlikleri giderilmeli, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin can güvenliği mutlaka sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, öğretmenlerimiz şiddete maruz kaldıkça, itibarsızlaştırıldıkça bu ülkenin yarınlara yürümesi mümkün olmayacaktır”

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