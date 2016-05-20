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Trabzon'da minibüste çarşaflı erkek paniği

Çarşaflı erkek, bir akrabasını takip etmek için kılık değiştirdiğini söyledi

20 Mayıs 2016 00:00

Trabzon'da siyah çarşaf giyerek kadın kılığında dolmuşa binen 19 yaşındaki F.A., şüphelenen bazı yolcuların ihbarı üzerine yakalandı. 

Bugün saat 17.40 sıralarında Moloz mevkiindeki duraktan Akçaabat ilçesine hareket eden dolmuş minibüse elinde çantayla binen çarşaflı kişiden şüphelenen bir yolcu, 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. 

DHA'nın haberine göre, harekete geçen polis ekipleri aracı Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Akyazı mevkiinde durdurdu. Trabzon Emniyeti Terör Şube Müdürlüğü polis ekiplerinin de destek verdiği çevirmede, minibüste el çantasıyla oturan çarşaflı kişi araçtan indirildi.

Olay sonrası ifadesi alınan F.A., ailevi bir sorundan ötürü bir akrabasını takip etmek için kıllık değiştirdiğini ve bu yüzden tanınmamak için çarşaf giydiğini söyledi. 

Polis ekiplerince ifadesi alınan ve sabıkası bulunmayan F.A. serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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