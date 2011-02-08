-TRABZON'DA MİLLİ MAÇ HEYECANI TRABZON (A.A) - 08.02.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, yeni yılda ilk maçını yarın Trabzon'da Güney Kore ile oynayacak. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak özel karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko yönetecek. Boiko'nun yardımcılıklarını Oleg Pluzhnyk ve Sergii Bekker yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek. Maçın Kanal D'den naklen yayınlanacağı belirtildi. Kapalı tribün biletlerinin 30, maraton tribün biletlerinin 20, kale arkası tribün biletlerinin ise 10 liradan satışa çıkarıldığı bildirildi. Özel maçın biletlerinin www.biletix.com web sitesinde ve Biletix gişelerinde satışına devam ettiği kaydedildi. -(A) MİLLİ FUTBOL TAKIMI TRABZON'A GELDİ (A) Milli Futbol Takımı, Güney Kore Milli Takımı ile yarın yapacağı özel maç için rakip takımla birlikte Trabzon'a geldi. THY'nin özel uçağıyla İstanbul Atatürk Hava Limanından Trabzon'a gelen (A) Milli Futbol Takımı ile Güney Kore Milli Takımını havaalanında, Trabzonspor Kulübü İdari Koordinatörü Metin Kazancıoğlu karşıladı. Kazancıoğlu, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'e çiçek verdi. Bu sırada Trabzon Havaalanına gelen az sayıdaki taraftar grubu da futbolcularla fotoğraf çektirdi. Daha sonra (A) Milli Takım Novotel, Güney Kore Milli Takımı ise Zorlu Grand Otel'e gitti.