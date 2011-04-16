-TRABZON'DA LİDERLİK MÜCADELESİ TRABZON (A.A) - 16.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda zorlu bir engeli daha aşmak istiyor. Ligin son 5 haftasını sırasıyla Beşiktaş'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-1, Konyaspor ve Galatasaray'ı da 1-0 olmak üzere tek farklı sonuçlarla yenerek galibiyetle kapatan bordo-mavililer, Bursaspor'u yenmesi halinde art arda 6. kez sahadan galibiyetle ayrılmış olacak. Şampiyonluk yolunda 5 haftadır fire vermeyen Karadeniz ekibi, Bursaspor'u da yenerek hem liderliğini sürdürmek hem de şampiyonluk yolunda puan kaybetmemeyi hedefliyor. -EGEMEN, CALE VE CEYHUN'A FORMA ŞANSI- Teknik direktör Şenol Güneş'in Bursaspor karşısında bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Bordo-mavili takımda Glowacki'nin yerine Egemen'in, sakatlık geçiren Piotr Brozek'in yerine Cale'nin, Alanzinho'nun yerine de Ceyhun'un Bursaspor maçında görev alabileceği belirtildi. Trabzonspor'un Bursaspor maçına Tolga, Serkan, Giray, Egemen, Cale, Selçuk, Ceyhun, Colman, Jaja, Burak ve Umut 11'i ile çıkması bekleniyor. -TARAFTAR REKORU HEDEFLENİYOR- Trabzonspor'da, yarınki karşılaşmada seyirci rekorunun kırılmasını bekleniyor. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında oynanan Galatasaray karşılaşmasında 21 bin 937 taraftarla en fazla izleyiciyi toplayan bordo-mavililer, Bursaspor maçında bu rakamı aşmak istiyor. -JAJA VE SELÇUK KART SINIRINDA- Trabzonspor'da 3 sarı kartı bulunan Brezilyalı futbolcu Jaja ve Selçuk İnan kart sınırında bulunuyor. Bordo-mavili futbolcular, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligde gelecek hafta Eskişehirspor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.