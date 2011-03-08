-TRABZON'DA KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI TRABZON (A.A) - 08.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu cezası nedeniyle Kocaeli İsmetpaşa Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Engin Baytar, Glowacki, Burak ile izinli olan Serkan katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Selçuk ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. Trabzonspor'un yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu da antrenmanı izlediler. Kulüp internet sitesinden bugün sert açıklamalar yapan yönetim kurulunun bazı üyeleri, kulüp medya merkezi görevlilerinin diz üstü bilgisayarları ve internetten çıkardığı metinlerle açıklamaların yankıları ile Beşiktaş Kulübü'nün akşam saatinde yaptığı açıklamaları da internetten takip ettiler. Bu arada, antrenmanı Trabzon Belediyesi Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi öğrencileri de izlediler. Teknik direktör Güneş'e çiçek veren öğrenciler, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.