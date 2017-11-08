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Trabzon'da kamyon zulasından 58 kilo eroin çıktı

VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON’da gerçekleştirilen operasyonda durdurulan kamyonda oluşturulan gizli bölmede 58 kilo eroin ele geçirildi, sürücü İ

08 Kasım 2017 18:59

VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA)- TRABZON’da gerçekleştirilen operasyonda durdurulan kamyonda oluşturulan gizli bölmede 58 kilo eroin ele geçirildi, sürücü İ.S. gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’dan yola çıkarılan uyuşturucunun Karadeniz Bölgesi üzerinden batı illerine gönderileceği yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti. Vakfıkebir ilçesinde durdurulan kamyonda özel eğitimli polis köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Kamyonun zulasında 58 kilo eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü İ.S.’nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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