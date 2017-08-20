Trabzon’da ilkel teleferik can aldı

Osman ŞİŞKO/ÇARŞIBAŞI (Trabzon) - TRABZON’un Çarşıbaşı İlçesi\'nde ilkel teleferikte elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan 13 yaşındaki Eray Sevim yaşamını yitirdi.

İlçenin Serpil Mahallesi\'nde ailesine ait bahçeden topladıkları fındıkları ilkel teleferik kabinine yerleştirmeye çalışan Eray Sevim, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Kendinden gecen talihsiz çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eray tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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