-Trabzon'da ilk Avrupa Şampiyonlar ligi maçı TRABZON (A.A) - 27.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda Trabzonspor ile Fransa'nın Lille takımı arasında yapılan karşılaşmayla birlikte Trabzon'da tarihi bir maçın heyecanı yaşandı. 1951 yılında yapılan ve çeşitli ilave ve düzenlemelerle 24 bin 900 seyirci kapasitesine çıkan statta, ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçı oynandı. Yaklaşık 15 bin dolayında taraftar karşılaşmayı izleyerek coşkulu bir biçimde maç öncesi kendilerine dağıtılan 20 bin bordo-mavi bayraklarla birlikte takımlarına destek verdi. Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, futbolcular sahaya çıkarken bu anı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. -Inter maçı 11'i sahada- Trabzonspor, 14 Eylül'de İtalya'da Inter'i 1-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'i ile sahaya çıktı. Bordo-mavili takımda, sakatlıkları nedeniyle durumları maç saatinde belli olacağı açıklanan Glowacki, Henrique ve Colman ilk 11'de görev aldı. Geçen hafta Kardemir Karabükspor maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Colman ile aynı maçta sakatlanan Glowacki ile Samsunspor ve Kardemir Karabükspor maçında oynayamayan Henrique, bu kez sahada yer aldı. -6 Eksik- Trabzonspor'da Lille karşısında 6 oyuncu kadroda yer alamadı. Karadeniz ekibinin ligde 5 golünü de atan Burak Yılmaz cezası, Volkan Şen de bu sezon Bursaspor formasıyla birlikte Avrupa kupasında forma giymesi nedeniyle karşılaşmada forma giyemediler. Sakatlıkları bulunan Vittek, Piotr Brozek, Barış Özbek ve Tayfun da kadroda yer alamadı. 2 maçlık kırmızı kart cezası sona eren Polonyalı Adrian ise yedek kulübesinde kendine yer buldu. -7 Yabancılı Trabzonspor- Trabzonspor'un 7 yabancı oyuncusu Lille karşısında forma giydi. Bordo-mavili takımda Cech, Glowacki, Henrique, Zokora, Colman, Celustka ve Alanzinho ilk 11'de sahaya çıktı. Adrian, Sapara ve Pawel Brozek ise yedek kulübesinde yer aldı. -Ünal Karaman, takımın başında- UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao maçında hakeme gösterdiği tepki sonrası tribüne gönderilen ve 2 maç ceza alan Şenol Güneş, yedek kulübesinde yer alamadı. Bordo-mavili takımın başında, Güneş'in yokluğunda yine yardımcı antrenör Ünal Karaman, sahaya çıktı. Karşılaşmayı 30'u yabancı olmak üzere 230 muhabir ve foto muhabiri takip etti.