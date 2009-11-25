Trabzon'da ikinci Güneş devri

T24 - Hugo Broos'un ayrılmasının ardından takımın bbaşına geçmesi beklenen Şenol Güneş, Trabzonspor teknik direktörlüğü görevini resmen kabul etti.

Kariyerini Güney Kore Ligi takımlarından FC Seul'da sürdüren tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Trabzonspor teknik direktörlüğü görevini resmen kabul etti.

Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un ardından yönetimin takımın başına getirmek için yoğun çaba sarf ettiği Şenol Güneş, FC Seul Kulübü'nün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un teklifini kabul ettiğini ve takımdan ayrılacağını bildirdi.

Duygusal bir veda mesajı yayınlayan Şenol Güneş, "Buradan ayrılıyorum fakat taraftarları ve Seul'da geçirdiğimi günleri asla unutmayacağım. Birlikte çok uzun bir yol kat ettik ve eminim ki önümüzdeki yıl takım gelişimini sürdürecek ve Seul şampiyon olacaktır" dedi.

2002 Dünya Kupası Finalleri'nde A Milli Takım'ı Dünya 3.'sü yapan Şenol Güneş, 2007 yılı Ocak ayından beri FC Seul takımını çalıştırıyordu.

Başkentte geçirdiği 3 sezonda Güneş takımını 2008 ve 2009 yıllarında şampiyonluğa çok yaklaştırmış ancak takımı iki sezonda da şampiyonluğu kaçırmıştı. FC Seul'un 2009 macerası da geçtiğimiz hafta Chunnam Dragons'a penaltılarla elendikleri için son bulmuştu.