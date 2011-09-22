-Trabzon'da HES şantiyesinde kavga TRABZON (A.A) - 22.09.2011 - Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Solaklı Deresi'ne yapılması planlanan Hidroelektrik Santral'e (HES) ve bu projede kullanılacak şantiyenin yapılmasına karşı çıkan yöre sakinleri ile işçiler arasında kavga çıktı. Jandarmanın müdahale ettiği olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaçam beldesinden geçen Solaklı Deresi'nde hayata geçirilmesi planlanan HES projesinde çalışacak işçiler, şantiye kurmak için iş makineleriyle bölgeye geldi. İşçilerin şantiyeyi kurmak için başlattığı çalışmalar sırasında, jandarma ekipleri de bölgede, olası bir protesto gösterisine karşı önlem aldı. Ardından olay yerine gelen ve HES projesi ile bu projede çalışacak işçilerin kullanacağı şantiyenin yapılmasına karşı çıkan yöre sakinleri ile aynı bölgede oturdukları belirtilen işçiler arasında tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda, bazı yöre sakinleri ve işçiler ile tarafları ayırmaya çalışan jandarma erleri hafif yaralandı. Olayın ardından kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.