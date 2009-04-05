Trabzon'da hedef galibiyet



Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. 19. hafatadan bu yanan evinde kazanamayan bordo-mavili takımın, zirve yarışında mutlak 3 puana ihtiyacı var.



Turkcell Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor bugün Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşı karşıya gelecekler. Saat 15.15'te başlayacak maç Tempo24 ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Maçı hakem Deniz Çoban yönetecek.



Turkcell Süper Lig'de sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Trabzonspor, mutlak 3 puanı hedefliyor.



Ligin son 3 haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0 yenilen, Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, deplasmanda ise Gaziantenspor'a 3-2 yenilerek 1 puan alabilen bordo-mavililer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek, hem kötü gidişine 'dur' demek hem de zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.



Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Karadeniz ekibinde, Gaziantepspor maçında sakatlanan ve elmacık kemiğinde çökme meydana gelen kaleci Tony Sylva için maske yaptırıldığı, teknik heyetin görev vermesi halinde takımdaki yerini alabileceği bildirildi.



Trabzonspor'un karşılaşmaya Tolga, Serkan, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Colman, Selçuk, Yattara (Alanzinho), Umut Bulut ve Gökhan Ünal 11'i ile çıkması bekleniyor.



EVİNDE GALİBİYETE HASRET



Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçıyla Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki galibiyet özlemini de sonlandırmak istiyor. En son ligin 19. haftasında 90. dakikada attığı gol ile Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, o haftadan bugüne dek sahasında galibiyet elde edemedi.



Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde Denizlispor'a 2-0, Konyaspor'a 1-0 yenilirken, Galatasaray ile 2-2 beraber kalmıştı.