Trabzon'da havaya ateş açan magandalar yakalandı

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) - TRABZON\'da bir grup gencin eğlence sırasında tabancayla havaya ateş ettiği anları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntülerle ilgili Trabzon Valisi Yücel Yavuz, hemen devreye girdi. Vali Yavuz\'un talimatıyla, soruşturma başlatan polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yeşiltepe Mahallesi\'ndeki Mustafa Cumhur Parkı civarında araçlarını yol kenarına çeken bir grup genç, akşam saatlerinde düzenledikleri eğlence sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Paniğe kapılan çevre sakinleri polise haber verdi. Gençlerin havaya ateş açtığı anı evinin penceresinden cep telefonunun kamerasıyla kaydeden bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Mahalle sakinleri, ihbar sonrası olay yerine geç geldiğini öne sürdükleri polislerin de olaya müdahale etmediğini iddia etti.

VALİ YAVUZ OLAYA EL ATTI

Tepkiler üzerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz mahalle sakinlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verip, \'İl Emniyet Müdürümüz bizzat ilgileniyor, duyarlılığınız ve bilgi verdiğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar\' paylaşımında bulundu.

Vali avuz\'un talimatıyla polis ekipleri, havaya ateş açan kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

MAGANDALAR YAKALANDI

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve tepkilere neden olan görüntüler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açan kişileri belirledi. Düğün eğlencesi esnasında kutlama amaçlı havaya ateş eden şüpheliler T.B., O.A., E.U. ve T.B., gece saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yapılan incelemelerde yaklaşık 60 el havaya ateş eden gruptaki silahın kuru sıkı tabanca olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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