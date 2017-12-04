Trabzon'da havaya ateş açan magandalar serbest kaldı

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) - TRABZON\'da eğlence sırasında tabancayla havaya ateş eden ve çevre sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntülerle ilgili gözaltına alınan şüpheliler T.B., O.A., E.U. ve T.B., serbest kaldı.

Olay önceki gece Yeşiltepe mahallesindeki Mustafa Cumhur Parkı yakınında meydana geldi. Araçlarını yol kenarına çeken bir grup genç, düzenledikleri eğlence sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Paniğe kapılan çevre sakinleri polise haber verdi. Gençlerin havaya ateş açtığı anı evinin penceresinden cep telefonunun kamerasıyla kaydeden bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Mahalle sakinleri, ihbar sonrası olay yerine geç geldiğini öne sürdükleri polislerin de olaya müdahale etmediğini iddia etti.

Tepkiler üzerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz mahalle sakinlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verip, \'İl Emniyet Müdürümüz bizzat ilgileniyor, duyarlılığınız ve bilgi verdiğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar\' paylaşımında bulundu.

MAGANDALAR SERBEST KALDI

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve tepkilere neden olan görüntüler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açan kişileri belirledi. Düğün eğlencesi esnasında kutlama amaçlı havaya ateş eden şüpheliler T.B., O.A., E.U. ve T.B., gece saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan incelemelerde yaklaşık 60 el havaya ateş eden gruptaki silahın kuru sıkı tabanca olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.