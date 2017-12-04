T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trabzon'da havaya ateş açan magandalar serbest kaldı

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) - TRABZON'da eğlence sırasında tabancayla havaya ateş eden ve çevre sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntülerle ilgili gözaltına a

04 Aralık 2017 14:53

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) - TRABZON\'da eğlence sırasında tabancayla havaya ateş eden ve çevre sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntülerle ilgili gözaltına alınan şüpheliler T.B., O.A., E.U. ve T.B., serbest kaldı.
Olay önceki gece Yeşiltepe mahallesindeki Mustafa Cumhur Parkı yakınında meydana geldi. Araçlarını yol kenarına çeken bir grup genç, düzenledikleri eğlence sırasında tabancayla havaya ateş açtı. Paniğe kapılan çevre sakinleri polise haber verdi. Gençlerin havaya ateş açtığı anı evinin penceresinden cep telefonunun kamerasıyla kaydeden bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da etiketlenerek paylaşıldığı görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Mahalle sakinleri, ihbar sonrası olay yerine geç geldiğini öne sürdükleri polislerin de olaya müdahale etmediğini iddia etti.
Tepkiler üzerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz mahalle sakinlerine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verip, \'İl Emniyet Müdürümüz bizzat ilgileniyor, duyarlılığınız ve bilgi verdiğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar\' paylaşımında bulundu.
MAGANDALAR SERBEST KALDI
Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve tepkilere neden olan görüntüler üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açan kişileri belirledi. Düğün eğlencesi esnasında kutlama amaçlı havaya ateş eden şüpheliler T.B., O.A., E.U. ve T.B., gece saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan incelemelerde yaklaşık 60 el havaya ateş eden gruptaki silahın kuru sıkı tabanca olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih TURANTRABZONDHATRABZONBakanı Süleyman SoyluOlayMustafa Cumhur ParkıAraçlarınıPaniğeGençlerinMahalleTepkilerTrabzon Valisi Yücel YavuzEmniyet MüdürümüzMAGANDALAR SERBEST KALDI SosyalAsayişMüdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24