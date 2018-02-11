Trabzon'da fuhuş operasyonu: 60 gözaltı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 53’ü yabancı uyruklu, 55 kadın ile fuhuşa yer temin ettiği iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve işyerlerinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, gece saatlerinde kentin Meydan bölgesinde birçok otel, restoran ve bara operasyon düzenledi. Operasyonlarda fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 53’ü yabancı uyruklu, 55 kadın ile fuhuş için yer temin ettiği öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu 53 kadın, işlemlerinin ardından sınırdışı edilirken, diğer şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.



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