T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trabzon’da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı

TRABZON, (DHA)- TRABZON’da otel ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 otel çalışanı, 18 yabancı uyruklu kadın ile otellerde konaklayan 30 erkek gözaltına alındı

13 Aralık 2017 17:52

TRABZON, (DHA)- TRABZON’da otel ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 otel çalışanı, 18 yabancı uyruklu kadın ile otellerde konaklayan 30 erkek gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece yarısı Çömlekçi mevkiinde otel ve iş yerlerine yönelik fuhuşun önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 9 otel çalışanı, 18 yabancı uyruklu kadın, otellerde konaklayan 30 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 57 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHA TRABZONdaTrabzon Emniyet MüdürlüğüYapılanGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24