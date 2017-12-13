Trabzon’da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı

TRABZON, (DHA)- TRABZON’da otel ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 otel çalışanı, 18 yabancı uyruklu kadın ile otellerde konaklayan 30 erkek gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece yarısı Çömlekçi mevkiinde otel ve iş yerlerine yönelik fuhuşun önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 9 otel çalışanı, 18 yabancı uyruklu kadın, otellerde konaklayan 30 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 57 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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