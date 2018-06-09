Trabzon'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 11 kadın gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bazı otel ve restoranlara baskın düzeledi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 11 Türk vatandaşı kadın gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

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