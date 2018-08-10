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Trabzon'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 10 kadın gözaltına alındı

10 Ağustos 2018 20:12

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 10 kadın gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bazı otel ve restoranlara baskın düzeledi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 10 Türk vatandaşı kadın gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

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