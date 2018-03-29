T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı ‘gaybubet’ olarak adlandırılan 19 ev ortaya çıkarıldı

29 Mart 2018 14:45

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı ‘gaybubet’ olarak adlandırılan 19 ev ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 38 kişi gözaltına alındı, 20 kişi ise aranıyor.  
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı ‘gaybubet’ olarak adlandırılan 6’sı öğrenci evi, 19 ev ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 58 şüpheliden 9\'u öğrenci ve 2\'si \'evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi\' olmak üzere 38 kişi gözaltına alınırken, 20 kişinin de arandığı belirtildi. 
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, \'evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi\' 2 kişi tutuklandı. 9 öğrenci ise \'etkin pişmanlık\'tan yararlanarak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 27 şüphelinin sorgusu sürerken, 20 şüpheli ise aranıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OsmanDHAFETÖPDYOlaylaCumhuriyet Başsavcılığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24