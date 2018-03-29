Trabzon'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı ‘gaybubet’ olarak adlandırılan 19 ev ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 38 kişi gözaltına alındı, 20 kişi ise aranıyor.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı ‘gaybubet’ olarak adlandırılan 6’sı öğrenci evi, 19 ev ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 58 şüpheliden 9\'u öğrenci ve 2\'si \'evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi\' olmak üzere 38 kişi gözaltına alınırken, 20 kişinin de arandığı belirtildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, \'evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi\' 2 kişi tutuklandı. 9 öğrenci ise \'etkin pişmanlık\'tan yararlanarak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 27 şüphelinin sorgusu sürerken, 20 şüpheli ise aranıyor.