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Trabzon'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı

10 Mart 2018 15:01

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Örgütün iş adamı ve esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara el koydu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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