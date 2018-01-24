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Spor

Trabzon'da, Fenerbahçe maçının biletleri ilk gün tükendi

TRABZON, (DHA)  Trabzonspor’un hafta sonu karşılaşacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktığı ilk gün tükendi

24 Ocak 2018 15:23

TRABZON, (DHA) 

Trabzonspor’un hafta sonu karşılaşacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktığı ilk gün tükendi.
Konuyla ilgili Trabzonspor Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamada, Fenerbahçe maçına gösterdikleri ilgiden dolayı taraftarlara teşekkür edildi. 
Biletlerin kısa sürede tükendiğinin duyurulduğu açıklamada şu görüşlere yer verildi:
\"Biletlerimiz kısa sürede tükenmiş olup, devam eden talep nedeniyle bilet ve kombine devriyle ilgili bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Bilet veya kombinesi olup maça gelemeyecek taraftarlarımız koltuklarını kulübümüze devredebileceklerdir. Bu işlem için taraftarlarımızın, http://www.passolig.com.tr adresinden üyelik bilgilerini girdikten sonra kombinelerim sekmesinde yer alan alt menüdeki \"kombine kulübe devir\" sekmesini tıklamaları yeterlidir. Sahip oldukları koltuk bu şekilde yeniden satışa çıkmış olacaktır. İlgili koltuk bedelinin tamamı kulübümüze aktarılacaktır.\"
 

 

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