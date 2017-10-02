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Trabzon'da erkek cesedi bulundu: Eşi ve 2 üvey oğlu gözaltında

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat İlçesi'nde yer alan TOKİ evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

02 Ekim 2017 14:23

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat İlçesi\'nde yer alan TOKİ evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin 46 yaşındaki Dursun Başkan’a ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Başkan\'ın nikahsız eşi 40 yaşındaki Tülay Özkan ile 2 üvey oğlu gözaltına alındı.
Olay, ilçenin Yıldızlı Mahallesi’nde yer alan TOKİ Küme evleri sitesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın yangın merdiveni kapısı girişinde kanlar içinde yerde yatan erkek cesedi gören apartman sakinleri durumu polis ve 112’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler karın bölgesinden bıçaklanmış haldeki cesedin Dursun Başkan’a ait olduğunu tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından ceset otopsisi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro ekipleri, sitede yer alanların ifadesine başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri cinayeti işlediği şüphesiyle bıçaklanarak öldürülen Başkan’ın nikahsız eşi Tülay Özkan ile kadının daha önceki evliliğinden olan 2 oğlunu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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