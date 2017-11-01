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Trabzon'da Eren Bülbül anısına yüzme şampiyonası

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası 41 sporcunun katılımı ile başladı

01 Kasım 2017 18:18

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası 41 sporcunun katılımı ile başladı. Şampiyonaya Ağustos ayında Maçka İlçesi’ndeki terör saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adı verildi.   
Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası, Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzunda başladı. İl ve bölgelerinde dereceye giren 41 sporcunun katıldığı yarışlara, Trabzon’un Maçka ilçesinde Ağustos ayında düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Eren Bülbül’ün adı verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, az gören ve hiç görmeyen sporcuların, bay-bayan ve 13 yaş altı ve üstü kategorilerde yarıştığı müsabakalarda başarılı olanların, milli takım aday kadrosuna seçileceğini açıkladı. Tanrıkulu, “2 gün sürecek şampiyonada hiçbir engel tanımayan birbirinden yetenekli sporcular sırtüstü, kelebek, serbest ve kurbağalama kategorilerinin yanı sıra bayrak yarışına da katılacak.” dedi.
Tanrıkulu, şampiyonanın Eren Bülbül’ün adına ithaf edildiğini belirterek, “Her açıdan çok anlamlı bir şampiyona. Bir yandan hainlerin kurşunlarıyla şehit olan ama artık herkesin kalbinde yaşayan Eren Bülbül’ün sevgisini yürekten duyuyoruz. Diğer yandan da görme engelli sporcularımızın kendilerini özgür hissettiği havuzdaki hünerleri ile gururlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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