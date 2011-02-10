-TRABZON'DA DOSTLUK KAZANDI TRABZON (A.A) - 09.02.2011 - Türkiye ile Güney Kore (A) Milli Futbol takımları arasında oynanan özel maç golsüz berabere sona erdi. İlk yarının aksine ikinci yarıya etkili başlayamayan milli takım, Emre'nin kırmızı kart görmesiyle de yarım saatlik bölümü 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Oyunun bu bölümünde savunma güvenliğini daha çok ön planda tutmaya çalışan milli takım, ender geliştirdiği ataklarda gol bulamadı. Konuk takım da hücumda çok etkin olamayınca maç golsüz tamamlandı. 60. dakikada Emre, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Bir dakika önce Koo Ja Cheol ile tartışan Emre, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. 64. dakikada Ji Dong Won'un ceza alanı dışından şutunda, kaleci Volkan soluna doğru giden topu kontrol etmeyi başardı. 68. dakikada Burak ile yaptığı verkaç ile ceza alanına sokulan Gökhan Gönül, topu son anda araya giren Hwang Jae Won'dan kurtarıp uygun durumdaki Kazım'a aktaramayınca önemli bir gol fırsatından yararlanılamadı. 75. dakikada Selçuk'un soldan kullandığı korner atışında, top yakın mesafedeki Servet'in önünde kaldı. Araya giren savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak bu kez ceza alanı dışındaki Serdar'ın önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Jun Sung Ryong, topu kontrol etti. 80. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün ortasında, yakın mesafedeki Kazım'ın sert kafa vuruşunda, kaleci Jun Sung Ryong, sağına doğru gelen topu uzanarak çeldi. Daha sonra topu kontrol eden İsmail Köybaşı'nın pasında, ceza alanı içindeki Burak'ın dönerek vuruşunda, top birkez daha Jun Sung Ryong'da kaldı. 87. dakikada Hong Chul'un ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutunda, kaleci Volkan iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı. 90+2. dakikada Kim Shin Wook'un kafa pasıyla ceza alanında topla buluşan Choi Sung Kuk'un şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Stat: Hüseyin Avni Aker Hakemler: Sergii Boiko xxx, Oleg Pluzhnyk xxx, Sergii Bekker xxx (Ukrayna) Türkiye: Volkan xx, Servet xx, Serdar Kesimal xx, İsmail Köybaşı xx, Sabri xx (Dk. 78 Yiğit x), Serkan xx (Dk. 45 Gökhan Gönül xx), Emre x, Hamit xx (Dk. 59 Burak x), Selçuk xx, Mehmet Ekici xx (Dk. 59 Tunay x), Umut x (Dk. 45 Kazım x) Güney Kore: Jun Sung Ryong xxx, Hwang Jae Won xx, Hong Jeong Ho xx, Lee Yong Rae xx (Dk. 87 Choi Hyo Jin ?), Ji Dong Won xx (Dk. 83 Kim Shin Wook x), Park Chu Young xx, Hong Chul xx, Koo Ja Cheol xxx (Dk. 83 Yoon Bitgaram ?), Lee Jung Soo xx, Ki Sung Yueng xx, Nam Tae Hee xx (Dk. 69 Choi Sung Kuk x) Sarı kartlar: Dk. 59 Emre, Dk. 71 Burak (Türkiye) Dk. 31 Hong Jeong Ho, Dk. 59 Koo Ja Cheol (Güney Kore) Kırmızı kart: Dk. 60 Emre (Türkiye)