Trabzon'da depremi Başkan önledi

Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, takım içerisindeki huzursuzluklar nedeniyle istifa etti. Bordo mavili ekibin başına Akçay'ın yardımcısı Hami Mandıralı getirildiği iddia edildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay'ın, 2-1 kazandıkları Medical Park Antalyaspor maçının ardından mide spazmı geçirdiği gerekçesiyle basın toplantısına katılmadığı öğrenilmişti.

Akçay, soyunma odasında futbolcularıyla vedalaştı ve takım içerisinde duyduğu bazı rahatsızlıklar nedeniyle istifa etti.

Akçay'ın istifa kararını maçtan önce aldığı da iddia edildi. Maçtan sonra takım otobüsüne binerek stattan ayrılan teknik direktör Mustafa Akçay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından DHA'ya açıklama yapan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Aynen devam ediyoruz. Biz hocamızla sürekli görüşüyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Hocamız görevinin başındadır" diye konuştu.